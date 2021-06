Giochi PC gratis: Control gratis da oggi su Epic Games Store, vostro per sempre

Il rumor circolato questa mattina si è rivelato esatto: Control di Remedy è il nuovo gioco gratis della settimana su Epic Games Store, disponibile per il download dal 10 al 17 aprile, avete tempo una settimana per riscattarlo e aggiungerlo al vostro account.

Potete scaricare Control gratis da Epic Games Store, aggiungetelo al vostro account entro le 17:00 di giovedì 17 giugno e resterà vostro per sempre, utilizzabile senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Epic ha inoltre annunciato i due giochi gratis disponibili dal 17 al 24 giugno, si tratta di Hell is Other Demons e Overcooked! 2.

L'edizione gratis di Control è quella standard, priva di DLC o contenuti extra, si tratta comunque di un regalo notevole se pensate che il gioco viene normalmente venduto su Epic Games Store a 31,99 euro. Control è stato regalato a febbraio su PlayStation Plus in contemporanea con la pubblicazione dell'aggiornamento per PlayStation 5 e adesso per la prima volta dal lancio è gratis anche su PC.

Acclamato da pubblico e critica, il gioco Remedy ha ottenuto un buon successo commerciale e da tempo si parla di un possibile sequel in produzione anche se per il momento tutto tace da parte dello studio finlandese.