Giochi PC gratis, da Control a Tomb Raider: disponibili i nuovi regali Amazon Prime Gaming

Come preannunciato nei giorni scorsi dal colosso dell'ecommerce, a partire da oggi è finalmente possibile riscattare i nuovi giochi PC gratis di novembre con Amazon Prime. Tra i regali Prime Gaming troviamo Control e due importanti capitoli delle serie di Tomb Raider e Dragon Age!

Con l'ultimo aggiornamento della pagina Prime Gaming accessibile da tutti gli abbonati ad Amazon Prime, gli appassionati di videogiochi possono arricchire la propria ludoteca digitale per accogliere kolossal tripla A come il GDR Dragon Age Inquisition, l'action adventure Rise of the Tomb Raider e il metroidvania Control Ultimate Edition.

A seguire trovate l'elenco completo dei giochi PC da riscattare gratuitamente su Prime Gaming da oggi, lunedì 1 novembre:

Dragon Age: Inquisition (Origin)

(Origin) Control Ultimate Edition (GOG.com)

(GOG.com) Rise of the Tomb Raider (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Puzzle Agent 2

Rogue Heroes: Ruins of Tasos

Secret Files: Sam Peters

BAFL - Brakes Are For Losers

Liberated

Demon Hunter 2: New Chapter

Tutti i videogiochi Prime Gaming di novembre potranno essere riscattati a zero euro fino al pomeriggio di mercoledì 1 dicembre 2021. Per usufruire di queste offerte, vi basta accedere con le credenziali del vostro account Amazon Prime alla scheda delle ricompense Prime Gaming (il servizio conosciuto in origine come Twitch Prime) e consultare il box a fondo pagina, per poi cliccare sull'icona "Riscatta" presente sui riquadri interattivi di ciascuno dei giochi in regalo.