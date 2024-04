Giochi PC Gratis: dal cyberpunk alle streghe di Salem, ecco i nuovi regali Epic Store

Allo splendido gioco cyberpunk in regalo da oggi su Epic Store vanno ad aggiungersi altri due titoli che saranno disponibili in via del tutto gratuita dalla prossima settimana: eccovi tutti i dettagli sugli ultimi 'doni digitali' confezionati dai curatori dello store di Epic Games!

Ma andiamo con ordine; il primo titolo riscattabile a zero euro sulle pagine di Epic Store a partire da oggi giovedì 11 aprile è Ghostrunner. L'action cyberpunk sviluppato da One More Level sotto l'egida di 505 Games cala i fan del genere in un'esperienza interattiva ambientata in uno scenario distopico pieno di cyber-criminali da abbattere impugnando una katana sci-fi, il tutto immerso in un contesto ludico e narrativo in costante mutamento impreziosito da un comparto grafico e artistico davvero d'impatto. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Ghostrunner, l'avventura in prima persona dove il cyberpunk si fa duro.

Il valzer dei regali di Epic Store proseguirà alle ore 17:00 di giovedì 18 aprile con ben due titoli da riscattare gratuitamente su PC, ossia The Big Con e Town of Salem 2. Dalla prossima settimana saremo perciò in grado di ampliare la nostra ludoteca virtuale per fare spazio all'avventura indie di Mighty Yell incentrata sulla vita di una liceale e ambientata negli Stati Uniti degli anni '90, per poi tuffarci nelle atmosfere surreali dello strategico multiplayer di BlankMediaGames che ci vedrà impersonare dei cacciatori di streghe nella pittoresca ma insidiosa città di Salem.