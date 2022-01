Giochi PC gratis: Daemon x Machina in regalo da oggi e per una settimana

Come ogni giovedì è tempo di regali su Epic Games Store: fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Relicta per PC, mentre a partire dalle 17:00 sarà la volta di Daemon x Machina, gratis per tutti fino al 3 febbraio 2022.

Avete una settimana di tempo per scaricare gratis Damon x Machina da Epic Games Store, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco che abbiate regolarmente acquistato dallo store.

Molto interessante la sinossi: "Sei un Outer, membro di una nuova stirpe di esseri umani apparsa all'indomani della Caduta della Luna. Mercenario al soldo dell'organizzazione Orbital, combatti in prima linea in una disperata guerra per la sopravvivenza dell'umanità contro gli Immortal, AI corrotti che si sono ribellati ai loro creatori."

Uscito inizialmente in esclusiva su Nintendo Switch, il gioco è poi arrivato su PC inizialmente su Steam e da oggi anche su Epic Games Store, si tratta di un regalo niente male dal momento che sul marketplace di Valve il titolo viene venduto a prezzo pieno (59.99 euro), se amate i mech vi consigliamo caldamente di riscattare Daemon x Machina, non ve ne pentirete.