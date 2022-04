Giochi PC Gratis: Prime Gaming regala Dead Space 2 e The Curse of Monkey Island a maggio

Il colosso dell'ecommerce annuncia i prossimi videogiochi riscattabili a zero euro su PC tramite Prime Gaming, il servizio conosciuto originariamente come Twitch Prime che, lo ricordiamo, è accessibile gratuitamente a tutti gli iscritti ad Amazon Prime.

L'elenco stilato dall'azienda statunitense s'accompagna a un video che delinea, appunto, la lista completa dei giochi PC da scaricare gratis nel corso del mese di maggio. Da qui ai prossimi giorni, tutti gli abbonati a Prime Gaming potranno rimpolpare la propria ludoteca PC e fare spazio a titoli come Dead Space 2 e The Curse of Monkey Island.

Al sequel dell'odissea spaziale a tinte splatter horror di Isaac Clarke e al terzo capitolo della spericolata avventura piratesca di Guybrush Threepwood si aggiungeranno altri videogiochi, anch'essi riscattabili gratis seguendo le indicazioni offerte dalla scheda Prime Gaming. Eccovi l'elenco stilato da Amazon:

Prime Gaming - giochi gratis di maggio 2022

Dead Space 2

The Curse of Monkey Island

Out of Line

Mail Mole + 'Xpress Deliveries

Cat Quest

Shattered – Tale of the Forgotten King

In calce trovate il link alla pagina Prime Gaming, con l'elenco completo dei giochi e dei bonus riscattabili utilizzando il proprio account Amazon Prime: ovviamente, per poter accedere alle offerte di maggio bisognerà aspettare la fine delle promozioni legate ai regali Prime Gaming di aprile, prevista per l'1 maggio.