Giochi PC gratis: disponibile al download il clone di Vampire Survivors in stile anime

Fra le tante produzioni ispirate a Vampire Survivors che sono apparse su Steam nel corso degli ultimi mesi ce n'è una che in poche ore è riuscita a far innamorare i videogiocatori, al punto da vantare sul client di Valve una valutazione 'estremamente positiva'.

Ci stiamo riferendo a HoloCure - Save the Fans!, un free to play che continua costantemente ad accogliere nuove recensioni positive su Steam (sono quasi 6.000 mentre stiamo scrivendo questa notizia) e che sempre più utenti stanno scaricando gratuitamente. Il gioco in questione non è altro che un clone di Vampire Survivors a base di waifu e personaggi in stile anime. L'obiettivo del titolo è quello di far fuori quantità spropositate di nemici mentre si accumulano potenziamenti per far fronte alle orde crescenti di creature ostili. Tra una missione e l'altra è anche possibile fare un giro per l'hub di gioco, il quale può essere personalizzato ed è popolato da personaggi con cui chiacchierare e mini-giochi con cui intrattenersi.

Ecco di seguito il link per scaricare il gioco in maniera gratuita su PC:

In questo caso è davvero superfluo riportare i requisiti di sistema, poiché il gioco è leggerissimo e anche i PC meno performanti possono farlo girare perfettamente.

