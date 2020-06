Giochi PC gratis: finalmente disponibile Rayman Redemption per PC

Ubisoft sembra aver messo temporaneamente da parte il personaggio di Rayman ma non disperare perchè la community indie ha appena pubblicato Rayman Redemption, un vero e proprio remake del primo episodio della serie uscito nel 1995.

Rayman Redemption è frutto del lavoro di Ryemanni, fan del gioco di Ancel che si è divertito a reimmaginare il primo Rayman con nuovi mondo e livelli extra, minigiochi, grafica ridisegnata e in generale tanti contenuti bonus che rendono il gioco equiparabile ad una produzione totalmente (o quasi) inedita.

Rayman Redemption è gratis su GameJolt, l'eseguibile per Windows pesa poco meno di 1 GB, allo stesso indirizzo trovate anche le copertine e i materiali grafici da stampare per creare una vera e propria confezione sia Amaray (stile DVD) che cartonata come ai tempi del primo Rayman.

Trattandosi di un progetto fan made e ovviamente 100% non ufficiale, Rayman Redemption potrebbe essere bloccato dal titolare dei diritti, dunque se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi a scaricare il gioco.