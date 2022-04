Giochi PC Gratis: disponibili i regali Amazon Prime Gaming di aprile, c'è anche Oblivion

Dopo i leak su Oblivion gratis su Amazon Prime, il colosso dell'ecommerce aggiorna le pagine del proprio portale Prime Gaming per annunciare l'avvenuta disponibilità dei videogiochi PC riscattabili a zero euro da tutti gli abbonati al servizio nel corso del mese di aprile.

L'elenco proposto da Amazon riprende l'anticipazione dei giorni scorsi e conferma la possibilità di scaricare gratuitamente una copia PC di The Elder Scrolls IV Oblivion: il capolavoro ruolistico di Bethesda viene proposto nella sua versione Deluxe e, quindi, con tutti i contenuti della GOTY Edition.

Ad accompagnare Oblivion ci sarà poi Battle for Neighborville, l'ultimo capitolo della serie di Plants vs. Zombies, oltre a titoli altrettanto interessanti come Guild of Ascension, Monkey Island 2 Special Edition e Galaxy of Pen and Paper.

The Elder Scrolls IV: Oblivion - Game of the Year Deluxe Edition

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville

Guild of Ascension

Galaxy of Pen and Paper

Nanotale – Typing Chronicles

House of 1.000 Doors: Family Secrets

Turnip Boy Commits Tax Evasion

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge

In calce alla notizia trovate il link alla pagina Prime Gaming, con l'elenco completo dei giochi e dei bonus riscattabili utilizzando il proprio account Amazon Prime. Per poter usufruire di queste offerte, dopo aver effettuato l'accesso alla pagina basterà visionare il box dedicato a ciascun titolo di proprio interesse e cliccare sull'icona "Riscatta" presente su ogni gioco o bonus proposto da Amazon come parte delle promozioni legate all'ormai ex Twitch Prime.