Giochi PC Gratis: DNF Duel precede il nuovo regalo Epic Store, ma sbrigatevi a scaricarlo

Sulle ali dell'entusiasmo di Tim Sweeney per il successo di Epic Store, prosegue l'iniziativa dei Regali di Natale: i curatori del negozio digitale di Epic ci invitano a riscattare gratuitamente il picchiaduro DNF Duel e confermano l'arrivo imminente di un ulteriore regalo per tutti i patiti di PC gaming.

Sviluppato da Arc System Works e prodotto da Neople e Nexon Korea, DNF Duel offre ai patiti del genere l'opportunità di cimentarsi in frenetiche sfide picchiaduro 2.5D ambientate nell'universo di Dungeon and Fighter. Il titolo propone sedici combattenti, ciascuno caratterizzato da un suo peculiare set di abilità e da una personalità unica. Se volete saperne di più al riguardo, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di DNF Duel.

Diversamente da quanto propostoci fino ad oggi da Epic Store, però, il download gratuito di DNF Duel non sarà attivo per una settimana per un solo giorno, ovvero dalle ore 17:00 italiane di oggi mercoledì 20 dicembre alla medesima ora di giovedì 21 dicembre.

Per il pomeriggio di giovedì è infatti previsto l'arrivo del prossimo Regalo di Natale di Epic Store che, al momento, è ancora avvolto nel mistero. Nel frattempo, il nostro consiglio non può che essere quello di approfittare dell'ultima promozione di Epic e provvedere quanto prima a riscattare gratuitamente una copia PC di DNF Duel (trovate il link in calce alla notizia).