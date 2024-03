Giochi PC gratis: doppietta Epic Games Store! Due nuovi regali da oggi

Dal 21 al 28 marzo Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare, anche questa settimana il marketplace di Epic Games propone due giochi in download a costo zero anziché uno. Niente male vero?

Si tratta di Call of the Wild The Angler gratis e Invincible Presents Atom Eve gratis da scaricare. Il primo è un'esperienza di pesca Open World realizzato dagli autori di theHunter Call of the Wild descritto con queste parole: "Rilassati nel tuo angolo preferito o esplora la bellissima e straordinaria natura con gli amici nell'avventura che ti renderà un asso della pesca."

Invincible Presents Atom Eve è invece una avventura basato sulla serie Invincible di Prime e normalmente venduto a 9.99 euro, gratis per sette giorni fino al 28 marzo. Ricordatevi che entrambi i giochi resteranno vostri per sempre una volta aggiunti alla libreria, avete tempo fino alle 16:59 del 28 marzo per riscattarli a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio 21 marzo.

Fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per scaricare gratis Deus Ex Mankind Divided e The Bridge, due titoli assolutamente consigliati che non deluderanno gli amanti del genere. Sono inoltre in corso i saldi di primavera su Epic Games Store con sconti e offerte su una selezione di giochi.