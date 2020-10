Giochi PC gratis in download: GOG regala Europa Universalis 2 di Paradox

Da oggi e per i prossimi tre giorni, GOG (il negozio digitale di CD Projekt) regala Europa Universalis 2, gioco di strategia targato Paradox Interactive appartenente ad una delle serie più popolari del publisher.

Potete scaricare gratis Europa Universalis 2 da GOG per un periodo limitato, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato.

Il download include il manuale in PDF mentre non sono presti altri bonus, i requisiti di sistema sono ampiamente alla portata di tutti e prevedono un PC con processore da almeno 1.8 GHZ, 1 GB di RAM, scheda video 3D compatibile DirectX 9.0c e un sistema operativo Windows XP o superiore.

Su GOG sono attivi anche i saldi sui giochi Paradox con decine di titoli proposti a prezzi contenuti, tra i tanti citiamo Battletech a 10 euro, Age of Wonders Planetfall a 24.99 euro, Age of Wonders a 99 centesimi, Hearts of Iron 3 a 2.09 euro, Europa Universalis Rome Gold a 2.09 euro e Imperator Rome a 19.99 euro, solamente per citarne alcuni. Offerte valide solo fino al 24 ottobre 2020.