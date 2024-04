Giochi PC gratis: due BOMBE del valore di 80 euro in regalo su Epic Games Store. Pazzesco!

Sono due i giochi in regalo su Epic Games Store questa settimana, disponibili per il download a partire dalle 17:00 di giovedì 4 aprile e fino alla stessa ora dell'11 aprile. Ma di che giochi si tratta? Non dei "soliti" indie, ve lo assicuriamo!

Il primo è The Outer Worlds Spacer's Choice Edition gratis, versione completa del gioco di Obsidian che include il gioco base e i due DLC Assassinio su Eridano e Pericolo su Gorgone. Davvero niente male, questa è la versione più ricca del gioco di Obsidian in vendita normalmente a 59.99 euro e ora gratis.

Il secondo regalo è Thief gratis per PC, reboot della serie omonima che tanto successo ha riscosso negli anni '90. Un gioco del valore di 19.99 euro, anche in questo caso offerto gratis per tutti.

Ricordatevi di aggiungere i due giochi alla vostra libreria entro le 16:59 di giovedì 11 aprile, solo così resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per scaricare Islets gratis, il gioco in regalo della scorsa settimana è disponibile per il download ancora per poche ore prima di essere sostituito da Thief e

The Outer Worlds Spacer's Choice Edition.