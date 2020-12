Giochi PC Gratis: due kolossal GDR 'vecchia scuola' tra i regali Epic Store

Come da programma, i rappresentanti di Epic Gamesaggiornano la sezione dedicata ai titoli in regalo su Epic Store e annunciano la lista dei videogiochi PC in regalo tra questa e la prossima settimana.

I curatori del negozio digitale di Epic confermano che a partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 3 dicembre, è possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia di Cave Story+.

L'avventura bidimensionale di Nicalis che si rifà all'iconica tradizione dei platform per console a 8 e 16-bit può essere riscattato a zero euro fino al pomeriggio di giovedì prossimo, 10 dicembre. Come per tutti gli altri giochi in regalo su Epic Store, anche stavolta chi aderirà all'offerta potrà mantenerne per sempre una copia digitale.

Una volta conclusa l'attuale promozione, chi possiede un account Epic Games Store (la cui iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) avrà modo di scaricare la Gold Edition di Tyranny e la Definitive Edition di Pillars of Eternity.

I GDR culto di Obsidian Entertainment e Paradox Interactive entreranno a far parte della lista dei giochi PC gratis di Epic Store alle ore 17:00 di giovedì 10 dicembre, per poi essere sostituiti il 17 dicembre dai nuovi titoli in regalo che Epic si premurerà di annunciare la prossima settimana.