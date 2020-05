Giochi PC gratis: due nuovi titoli per gli abbonati Twitch Prime a maggio

La lineup dei giochi gratis Twitch Prime di maggio 2020 si arricchisce con due nuovi giochi che hanno fatto il loro debutto a sorpresa, non annunciati inizialmente come parte dell'offerta gratuita per il mese in corso.

A maggio gli iscritti Twitch Prime possono scaricare gratis Snake Pass, Urban Trial Playground, Avicii Invector, Pankapu, The Little Acre e Fracture Minds, ai quali si aggiungono Silence e Anna's Quest, due produzioni targate Daedalic Entertainment.

Silence

La guerra infuria. Durante un raid aereo, il 16enne Noah e la sua sorellina Renie trovano rifugio in un bunker. Lì dentro non sono soltanto protetti da bombardamenti potenzialmente letali, ma si trovano anche al crocevia di un mondo tra la vita e la morte: Silence. Quando Noah perde sua sorella a Silence, sarà costretto ad avventurarsi in questo idilliaco ma minaccioso mondo per ritrovarla.

Anna's Quest

Draghi, streghe, troll... nessuno può fermare Anna. Con la sua telecinesi, un uso di strumenti di tortura non convenzionale, un talento per l’improvvisazione e l’aiuto di una losca volpe si fa strada a testa bassa. Comunica spiritualmente coi morti, svuota i rifornimenti di birre delle taverne locali e mette dietro le sbarre le vecchiette... Il mondo di debutto dell’autore Dane Krams sul palco dello sviluppo di giochi non è morbido come potrebbe sembrare. Tuttavia Anna in realtà è veramente carina... o no? Tutto inizia con quel maledettissimo orsacchiotto parlante.

Potete scaricare i due giochi gratis dalla pagina ricompense e bonus Twitch Prime, avete tempo fino alla fine di maggio per approfittare di questa occasione.