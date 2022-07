Giochi PC gratis: due nuovi regali su Epic Games Store, uno vi farà impazzire

Come ogni giovedì arrivano oggi alle 17:00 i due nuovi regali della settimana di Epic Games Store, due nuovi giochi per PC da scaricare gratis e vostri per sempre se riscattati entro sette giorni dalla pubblicazione.

Fino alle 16:59 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis Ancient Enemy e Killing Floor 2 dalle 17:00 i due giochi in questione verranno sostituiti dal pacchetto Baeloth's Gladiators of the Black Pits per Idle Champions of the Forgotten Realms e Wonder Boy The Dragon's Trap.

Il pacchetto gratis Baeloth's Gladiators of the Black Pits include una marea di bonus tra cui oggetti per i seguenti campioni: Deekin (slot 1), Widdle (slot 2), Baeloth (slot 4), Freely (slot 7) e Havilar (Sslot 9). Presenti anche Forzieri Deekin, Widdle, Baeloth, Freely e Havilar, pozioni di potenziamento della durata di due settimane, la skin esclusiva Black Pits Baeloth e il famiglio esclusivo Baby Tarrasque.

Wonder Boy The Dragon's Trap è gratis su Epic Games Store, il remake di uno dei giochi culto degli anni '80 (Wonder Boy III The Dragon's Trap) è semplicemente imperdibile, oltre ad un nuovo comparto estetico con grafica e animazioni disegnate a mano, il gioco permette di passare in qualsiasi momento alla modalità retrò 8-bit per rivivere tutte le emozioni del capolavoro originale. Un gioco che vi consigliamo assolutamente di aggiungere alla vostra libreria.