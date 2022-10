Giochi PC gratis: due nuovi regali su Epic Games Store da oggi

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC, disponibili per il download gratis dal 13 al 20 ottobre, una volta riscattati resteranno vostri per sempre, vi consigliamo dunque di aggiungerli subito alla libreria giochi per essere sicuri di poterli utilizzare anche in futuro senza limitazioni di alcun tipo.

Questa settimana Epic Games Store regala ToeJam & Earl Back in the Groove! gratis e Darkwood gratis, quest'ultimo particolarmente adatto al mese di Halloween considerando le atmosfere oscure del gioco. Fino alle 16:00 di oggi potete scaricare Rising Hell e Slain Back from Hell gratis, a partire dalle 17:00 questi due titoli verranno sostituiti con i due nuovi giochi gratis della settimana, scaricabili a costo zero fino alla stessa ora di giovedì 20 ottobre.

Per quanto nelle ultime settimane la lineup dei giochi gratis di Epic Games Store non includa nomi di particolare rilievo, c'è da sottolineare com la qualità dei singoli titoli sia sempre molto elevata, con giochi indie di discreto spessore. Ricordatevi che i giochi regalati da EGS sono vostri per sempre, vi basterà come detto aggiungerli alla libreria entro le date indicate, in questo modo potrete utilizzarli come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato, senza limitazioni legate ai contenuti o alla durata.