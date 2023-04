Giochi PC gratis: due nuovi regali su Epic Games Store da scaricare

Anche oggi, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC disponibili per il download a costo zero a partire dalle 17:00 del 27 aprile e fino alla stessa ora di giovedì 4 maggio.

Il primo gioco in regalo è Breathedge gratis, titolo che viene descritto dai suoi autori con questa sinossi: "Sopravvivi nello spazio! Assieme al tuo pollo immortale, scopri la verità che si nasconde dietro all'improvviso incidente dell'astronave. Crea strumenti, pilota veicoli e controlla le stazioni spaziali per sopravvivere ed esplorare il relitto."

Il secondo regalo è Poker Club gratis per PC, descritto come "la simulazione di poker più immersiva mai creata. Vivi la vita di un professionista del poker in un Poker Tour globale, o unisciti a un Club e fai salire il tuo nome in cima alle classifiche."

Tutti e due i giochi sono disponibili da oggi alle 17:00 per il download, una volta riscattati e aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato. Fino alle 16:59 di oggi potete ancora scaricare gratis Beyond Blue e Never Alone, due titoli molto particolari che vi consigliamo caldamente di aggiungere alla vostra ludoteca, avete ancora poche ore di tempo per farlo.