Giochi PC gratis: due nuovi regali su Epic Games Store da scaricare subito

E' giovedì, e come ogni settimana a partire da oggi Epic Games Store regala nuovi giochi gratis per PC. In questo caso parliamo di due giochi da scaricare gratis, disponibili per il download a costo zero fino al 27 aprile.

Il primo regalo è Beyond Blue gratis, un gioco descritto dai suoi autori come "un'avventura narrativa che ti trascina nelle profondità del cuore blu pulsante del nostro pianeta. Esplora le straordinarie meraviglie e gli sconfinati misteri che risiedono negli oceani del mondo."

Anche Never Alone (Kisima Ingitchuna) è gratis, in questo caso ci troviamo di fronte ad "un gioco stile platform con rompicapi evocativi, sviluppato in collaborazione con gli Iñupiat, popolo nativo dell'Alaska, e tratto da una storia della loro tradizione popolare che è stata tramandata per generazioni."

Questi due nuovi giochi sono disponibili gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 27 aprile, avete una settimana di tempo per riscattarli, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Fino alle 17:00 di oggi potete scaricare gratis Second Extinction e Mordhau, due titoli di discreto spessore che non faticheranno a conquistare gli amanti del genere.