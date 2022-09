Giochi PC gratis: due nuovi regali su Epic Games Store questa settimana

E' giovedì, e questo vuol dire sostanzialmente due cose, la prima è che il weekend si sta avvicinando a grandi passi, la seconda è che a partire dalle 17:00 troveremo due nuovi giochi in regalo su Epic Games Store da scaricare gratis. Ecco quali sono.

Dal 30 settembre al 6 ottobre Epic Games Store propone Runbow gratis e The Drone Racing League Simulator gratis, due titoli in realtà non di primissimo piano ma che non faticheranno a conquistare gli amanti dei rispettivi generi di appartenenza.

The Drone Racing League Simulator è un gioco di corse con i droni che permette di "esplorare luoghi leggendari e nuovi mondi. Combatti con i tuoi amici fino al traguardo. Gareggia senza sosta, evitando di distruggere il tuo drone e spendere una fortuna."

Runbow è invece un party platform coloratissimo con focus sul multiplayer, un prodotto piuttosto atipico ma che, ne siamo certi, non mancherà di conquistare una buona fetta di pubblico.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis ARK Survival Evolved e Gloomhaven, avete dunque ancora poche ore per riscattare e aggiungere al catalogo questi due titoli, che verranno poi sostituiti da Runbow e The Drone Racing League, scaricabili fino al 6 ottobre. Cosa ne pensate dei due nuovi giochi gratis su Epic Games Store?