Giochi PC gratis: due nuovi regali oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì su Epic Games Store arrivano due nuovi giochi gratis da scaricare, avete tempo fino al 2 settembre per riscattarli a costo zero, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre. Ma quali sono i nuovi giochi gratis per PC?

Si parte con Saints Row The Third Remastered gratis, il gioco è diventato gratuito in occasione della Games Opening Night Live, con Volition che ha presentato il reboot di Saints Row ed ha regalato l'edizione rimasterizzata del terzo capitolo per l'occasione. Questa edizione include tutti i DLC tra cui tre espansioni e oltre trenta contenuti scaricabili pubblicati per la versione originale, si tratta di un regalo di notevole spessore dal momento che il gioco viene venduto normalmente a 39,99 euro.

Il secondo gioco gratis è Automachef, un gestionale a enigmi sulla progettazione di risorse per costruire cucine e migliorare il lavoro di chef e cuochi nei grandi ristoranti. Una produzione decisamente particolare e dal taglio diverso dal solito, un titolo che potrebbe conquistare gli amanti del genere.

Fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Void Bastards e Yooka-Laylee mentre alle 17:00 saranno ufficialmente disponibili i due nuovi giochi gratis della settimana, i quali resteranno scaricabili fino alla stessa ora di giovedì 2 settembre.