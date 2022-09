Giochi gratis per PC: due nuovi regali su Epic Games Store

Come ogni giovedì, anche oggi arrivano due nuovi giochi su Epic Games Store, scaricabile dalle 17:00 di pomeriggio e fino alla stessa ora del 22 settembre. I due giochi di questa settimana non sono particolarmente celebri ma sono sicuramente molto interessanti.

Il primo gioco gratis da scaricare è Spirit of the North, gioco di azione e avventura in terza persona ispirato folklore nordico. Gli sviluppatori fanno sapere che "il gioco è unico nel suo genere, in quanto volutamente non è presente alcun dialogo o narrazione. I giocatori devono calarsi totalmente nell'ambiente circostante per risolvere i vari enigmi e fare congetture sul significato di un'antica civiltà perduta."

Anche The Captain è gratis su Epic Games Store: "Sei il capitano Thomas Welmu, un ufficiale scientifico spaziale disperso all'altro capo della galassia. Delle forze oscure sono dirette verso la Terra per distruggere il nostro pianeta, e tu porti con te l'unica cosa in grado di fermarle."

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio invece potete scaricare gratis Hundred Days e l'Epic Bundle per Realm Royale Reforged. Tutti i giochi offerti gratis settimanalmente da Epic Games Store resteranno vostri per sempre, vi basterà aggiungerli alla libreria entro la scadenza segnalata e potrete utilizzarli liberamente e senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.