Giochi PC gratis: due nuovi regali oggi su Epic Games Store da scaricare

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con nuovi giochi gratis: questa settimana sono due i regali previsti per i clienti, che dalle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 22 giugno) potranno scaricare due giochi PC a costo zero.

Parliamo di Dungeons & Dragons Idle Champions of the Forgotten Realms e TheHunter Call of the Wild, entrambi possono essere aggiunti alla vostra libreria dalle 17:00 del 22 giugno e fino alla stessa ora del 29 giugno, una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza nessun limite temporale o contenutistico, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato sullo store.

Sono queste invece le ultimissime ore per scaricare gratis Guacamelee Super Turbo Championship Edition e il sequel Guacamelee 2, anche in questo caso ultima volta riscattati i due giochi saranno vostri per sempre, utilizzabili senza limiti di nessun tipo.

Epic Games Store continua dunque a fornire ottime occasioni per ampliare la propria libreria giochi con nuovi titoli scaricabili a costo zero, nelle ultime settimana mancano forse i grandi blockuster AAA (con rare eccezione, come Death Stranding) ma il catalogo dei giochi in regalo si dimostra solido e variegato, permettendo di accedere a una selezione di esperienze sempre diverse tra loro e di qualità media comunque piuttosto elevata.