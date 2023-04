Giochi PC gratis: due nuovi regali da oggi su Epic Games Store, secondo noi vi piaceranno

Come ogni giovedì tornano i giochi gratis su Epic Games Store, dopo Dying Light Enhanced Edition e Shapez gratis il negozio digitale di Epic regala oggi altri due giochi per PC da scaricare a costo zero.

Il primo gioco gratis è Mordhau descritto come "uno slasher multigiocatore in stile medioevale in prima e terza persona. Unisciti a una frenetica battaglia fino a 80 giocatori nei panni di un mercenario in un mondo immaginario ma realistico, dove affronterai brutali e soddisfacenti combattimenti corpo a corpo di cui non potrai più fare a meno."

Il secondo gioco gratis è Second Extinction, sparatutto multiplayer a base di dinosauri con enormi mappe e tantissime armi, un regalo di assoluto prestigio considerando anche il prezzo di listino di 24,99 euro. Entrambi i giochi sono gratis dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 20 aprile, avete dunque una settimana di tempo per riscattarli, dopo averli aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Ricordatevi infine che fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis da Epic Games Store Dying Light Enhanced Edition e Shapez, sono quindi le ultimissime ore per aggiungere l'edizione completa di Dying Light alla propria ludoteca.