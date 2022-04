Giochi PC gratis: due nuovi regali da scaricare dal 28 aprile al 5 maggio

Come ogni giovedì, arrivano i nuovi giochi gratis di Epic Games Store, anche questa settimana il negozio digitale di Epic Games regala due giochi nuovi da scaricare per una settimana, se riscattati entro il 5 maggio resteranno vostri per sempre.

Nello specifico dal 28 aprile a 5 maggio è possibile scaricare gratis Just Die Already e Paradigm. Just Die Already gratis viene descritto come "un folle gioco sandbox con protagonisti anziani creato dagli autori di Goat Simulator. Sei vecchio, arrabbiato e ti hanno appena cacciato dalla casa di riposo. Come farai a sopravvivere in un mondo che vuole solo che ti sbrighi a morire?"

Paradigm gratis su Epic Games Store è invece "una surreale avventura in un mondo apocalittico", per quanto non si tratti di blockbuster AAA, ci troviamo comunque di fronte a due titoli molto interessanti con un valore totale superiore ai 30 euro.

Fino alle 17:00 di oggi siete ancora in tempo per scaricare gratis Amnesia Rebirth e Riverbond, avete ancora poche ore di tempo per aggiungerli alla vostra libreria e utilizzarli per sempre senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo. Just Die Already e Paradigm invece resteranno disponibili per il download fino alle 17:00 di giovedì 5 maggio, riscattabili a costo zero per una intera settimana.