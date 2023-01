Giochi PC gratis: due nuovi regali da scaricare su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare. Questa settimana EGS propone due giochi non troppo celebri ma in ogni caso dalla qualità media piuttosto elevata.

Parliamo di First Class Trouble gratis e Gamedec Definitive Edition gratis da scaricare, disponibili per il download dalle 17:00 del 12 gennaio e fino alla stessa ora del 19 gennaio, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

First Class Trouble è "un gioco in cui i giocatori collaborano e si ostacolano per sopravvivere a un disastro. L'obiettivo è disattivare una I.A. letale. Alcuni giocatori sono impostori e giocheranno nei panni di robot assassini dall'aspetto umano con l'obiettivo di tradire gli altri giocatori."

Gamedec viene invece descritto come "un gioco di ruolo isometrico Cyberpunk per giocatore singolo. Sei un investigatore che risolve i crimini all'interno di mondi virtuali. Usa il tuo ingegno per raccogliere informazioni dai testimoni e dai sospetti e per riuscire a comprendere schemi ingannevoli. Sei la somma delle tue scelte."

Fino alle 16:59 di oggi potete scaricare gratis Kerbal Space Program e Shadow Tactics Aiko's Choice, ultima occasione per poter aggiungere alla propria libreria Epic Games Store questi due giochi per PC.