Giochi PC gratis: due nuovi regali questa settimana su Epic Games Store

Come ogni giovedì, anche oggi Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC da scaricare a partire dalle 17:00 del 22 luglio e fino alla stessa ora del 29 luglio. Ma quali sono i giochi gratis di questa settimana? Scopriamolo insieme.

Fino alle 16:59 di oggi pomeriggio potete scaricare gratis Obduction e Offworld Trading Company mentre dalle 17:00 arrivano Defense Grid The Awakening e lo sparatutto Verdun.

Defense Grid The Awakening

Il gioco tower defense definitivo in grado di attrarre giocatori con diversi livelli di abilità. Un'orda di nemici ti sta invadendo e toccherà a te, in qualità di giocatore, tentare di fermarla costruendo torri di fortificazione in modo strategico attorno alla loro base.

Verdun

La spietata guerra di trincea immerge te e la tua squadra in intense battaglie di attacco e difesa. Verdun è il primo FPS multigiocatore ambientato in una ricostruzione autentica della prima guerra mondiale che offre una rara esperienza sul campo di battaglia.

Per riscattare i giochi vi basterà andare sulla pagina giochi gratis Epic Games Store e aggiungere i titoli di vostro interesse alla vostra libreria, ricordiamo che tutti i giochi gratis regalati da Epic resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato.