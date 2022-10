Giochi PC gratis: due nuovi regali dall'anima metal su Epic Games Store

Come ogni giovedì su Epic Games Store arrivano i due nuovi giochi gratis della settimana, questa volta l'offerta è incentrata su due giochi dall'anima fortemente metal come Rising Hell e Slain Back from Hell. Non li conoscete? Ve li presentiamo noi.

Rising Hell gratis è "un gioco roguelite in stile platform verticale ricco di azione adrenalinica e tanta musica heavy gothic metal. Risali dalle profondità di un inferno in costante cambiamento mentre combatti orde di demoni assetati di sangue."

Slain Back from Hell gratis viene invece descritto come "un gioco di combattimento arcade ispirato all'heavy metal, con elementi da rompicapo e violenza in abbondanza. Una grafica straordinaria e un gameplay vecchia scuola sono accompagnati dalla colonna sonora più metal che tu abbia mai ascoltato."

Entrambi i giochi sono gratis dal 6 al 13 ottobre, avete dunque una settimana di tempo per aggiungerli alla vostra libreria, una volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo.

Fino alle 17:00 di oggi potete scaricare gratis Runbow e DRL The Drone Racing League Simulator, i due giochi di questa settimana resteranno disponibili per il download a costo zero ancora per poche ore per poi tornare in vendita a prezzo pieno, dunque se siete interessati approfittatene prima che sia troppo tardi.