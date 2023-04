Giochi PC Gratis: c'è una collezione di folli minigiochi in regalo su Steam!

Se non dovesse bastarvi Dying Light gratis su Epic Store, sappiate che su Steam c'è un'altra, frizzante collezione di minigiochi da riscattare in via del tutto gratuita per gentile concessione del team Landfall.

Gli sviluppatori di Totally Accurate Battle Simulator hanno infatti deciso di racchiudere in un piccolo grande 'cofanetto digitale' tutte le esperienze interattive realizzate tra il 2016 e il 2022 per dare forma, appunto, al progetto di TABS, il folle strategico in tempo reale che ricrea delle battaglie campali di stampo medievale con centinaia di unità a schermo.

All'interno di Landfall Archives trovano spazio ben 23 minigiochi, demo e prototipi, ivi compresa una versione inedita di Totally Accurate Battle Simulator: in questo modo, il team Landfall propone all'utenza di Steam "una raccolta che comprende tutti i progetti su cui abbiamo lavorato dal 2016. Sono esperienze interattive che non sono mai giunte negli store ma che meritavano di vedere la luce".

Qualora foste interessati, potete scaricare gratuitamente Landfall Archives su Steam seguendo questo link: non sappiamo per quanto tempo sarà possibile riscattare a zero euro questa collezione di minigiochi, di conseguenza vi invitiamo ad approfittare quanto prima dell'occasione.