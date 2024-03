Giochi PC Gratis: c'è Deus Ex Mankind Divided tra i nuovi regali Epic Store!

Mentre spira aria di tempesta tra Epic e Apple per l'account sviluppatore bloccato dalla casa di Cupertino, i curatori del negozio digitale di Epic ci aggiornano sui videogiochi PC che avremo modo di riscattare in via del tutto gratuita tra il 7 e il 14 marzo.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 7 marzo, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione è completamente gratuita) possono riscattare a zero euro una copia PC di Astro Duel 2. Sviluppato e prodotto da Wild Rooster, Astro Duel 2 cala gli appassionati di action platform all'interno di arene piene di nemici da abbattere e di astronavi da distruggere.

Il titolo vanta una solida componente multiplayer, con sfide da vivere sia in cooperativa che in PvP sullo sfondo di arene digitali squisitamente realizzate in pixel art, con tanti elementi distruttibili in un tripudio di effetti particellari. Il termine ultimo per riscattare gratis Astro Duel 2 è fissato per il pomeriggio del 14 marzo.

Sempre dalle colonne di Epic Store apprendiamo che il prossimo videogioco gratuito di Epic Store sarà The Bridge, l'affascinante platform/puzzle realizzato da The Quantum Astrophysicists Guild e Mario Castaneda. Il titolo trae spunto dalle opere d'arte M. C. Escher per proiettarci in una dimensione onirica piena di enigmi ambientali che sfruttano i frequenti cambi di prospettiva per disorientare il giocatore e spronarlo a ragionare fuori dagli schemi (e non solo in senso figurato).

Gli amanti di esperienze immersive sim a tinte action ruolistiche saranno poi felici di sapere che dal 14 marzo sarà possibile riscattare gratuitamente anche una copia PC di Deus Ex Mankind Divided, l'ultima odissea sci-fi di Adam Jensen che segue le gesta compiute dal protagonista di Human Revolution.