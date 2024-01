Giochi PC Gratis: c'è una galassia da salvare con il nuovo regalo spaziale di Epic Store!

I curatori del portale ufficiale di Epic Games Store 'fanno spazio' (e non solo metaforicamente) al nuovo gioco gratis di giovedì 4 gennaio, un regalo davvero importante che farà certamente felici tutti gli appassionati di action adventure.

Di ritorno dal viaggio compiuto insieme ad Amicia e Hugo con A Plague Tale Innocence gratis su Epic Store il 3 gennaio, i gestori del negozio digitale di Epic esortano i frequentatori del proprio portale a riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di Marvel's Guardians of the Galaxy.

La pluripremiata avventura sci-fi di Eidos Montreal catapulta i fan del genere nel multiverso della Casa delle Idee per tratteggiare una storia originale incentrata sulle gesta compiute da Star-Lord, Gamora, Rocket e Groot, il tutto sullo sfondo di pianeti ricchi di dettagli e ambientazioni spaziali splendidamente realizzate con uno stile artistico aderente ai fumetti. Non a caso, nella nostra recensione di Marvel's Guardians of the Galaxy descriviamo l'avventura di Eidos Montreal come un'esperienza davvero galattica, merito di una storia piena di colpi di scena, di una colonna sonora 'dell'altro mondo', di un gameplay divertente e di una longevità superiore alla media.

Il nostro consiglio, di conseguenza, non può che essere quello di affrettarvi a riscattare a zero euro Marvel's Guardians of the Galaxy su Epic Store, anche se a differenza dei giorni scorsi, questa volta l'offerta è destinata a durare una settimana e concludersi nella giornata di giovedì 11 gennaio.