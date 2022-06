Giochi PC gratis, c'è un nuovo gioco in regalo oggi su Epic Games Store

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala (almeno) un nuovo gioco e la giornata del 16 giugno non fa eccezione, con un gioco gratis disponibile per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio e fino alla stessa ora del 23 giugno.

Il regalo di questa settimana è Supraland, descritto come "un mix tra Portal, Zelda e Metroid. Esplora, risolvi enigmi, sconfiggi mostri e scopri miglioramenti segreti e nuove abilità che ti aiuteranno a raggiungere nuovi luoghi."

Potete scaricare gratis Supraland da Epic Games Store, un bel regalo considerando che il gioco costa normalmente 19.99 euro, una volta aggiunto alla libreria nel corso di questa settimana, resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato, ricordatevi che potete riscattarlo fino alle 17:00 di giovedì 23 giugno.

Siete ancora in tempo per scaricare Maneater gratis da Epic Games Store, il gioco a base di squali è disponibile a costo zero fino alle 16:59 di oggi pomeriggio, sono queste dunque le ultimissime ore per aggiungere Maneater al proprio account. Non è escluso che oltre al già noto Supraland, Epic Games possa regalare un secondo gioco a sorpresa per questa settimana, ne sapremo di più a metà pomeriggio.