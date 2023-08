Giochi PC gratis: c'è un nuovo regalo oggi su Epic Games Store, e vi piacerà molto

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, disponibile per il download dalle 17:00 di giovedì 24 agosto e fino alla stessa ora del 31 agosto. Volete sapere di cosa si tratta? Di uno strategico molto interessante.

Homeworld Deserts of Kharak è gratis su Epic Games Store un gioco che gli autori descrivono come "uno strategico in tempo reale con combattimenti a terra, prequel dei classici giochi della serie Homeworld. Raduna la tua flotta e conducila alla vittoria tra le sabbie mobili di Kharak in questo avvincente gioco strategico per PC di Blackbird Interactive."

Sicuramente un gioco interessante per gli amanti del genere, che troveranno pane per i loro denti. Potete aggiungere Homeworld Deserts of Kharak alla vostra libreria dalle 17:00 di oggi e per una intera settimana, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Avete ancora qualche ora per scaricare gratis Dodo Peak e Black Book, i due regali Epic Games Store del 17 agosto, disponibili fino alle 16:59 di oggi. Questa settimana, EGS regala un solo gioco anziché due, a meno di particolari sorprese o cambi di programma non comunicati.

Sai che puoi comprare tutti questi giochi praticamente gratis?

Gratis dice! E come si fa? Basterà aprire un conto HYPE Next. Si fa in un attimo, online. Il costo è di soli 2,90 euro al mese, e si ottiene un welcome bonus di 20 euro una volta eseguita validamente la prima ricarica. La cifra perfetta per acquistare uno o tutti i giochi in offerta presenti in questa news. Se invece hai già un conto HYPE a canone zero, ti basterà passare a quello Next e rispettare tutte le condizioni per ottenere il tuo bonus. Ti aspettano un conto e un'app super smart, con cui puoi ottenere cashback, ricaricare gratis la carta e comprare serenamente ciò che vuoi grazie all'assicurazione sugli acquisti online inclusa nel conto. Cosa aspetti? Clicca qui per registrarti o passare ad HYPE Next!