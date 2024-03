Giochi PC gratis: c'è un nuovo regalo da scaricare a costo zero su Epic Games Store

Dalle 17:00 di giovedì 28 marzo, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC disponibile per il download fino alla stessa ora del 4 aprile. Una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete giocarci senza limitazioni di alcun tipo.

Questa settimana Epic Games Store regala Islets gratis da scaricare, un coloratissimo e affascinante Metroidvania con sfondi disegnati a mano, un titolo dall'estetica unica e particolare che non faticherà a conquistare gli amanti del genere.

Islets è disponibile per il download gratis fino alle 16:59 del 4 aprile, vi basterà aggiungerlo alla libreria giochi entro questa data per poterlo poi utilizzare per sempre senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

E ricordatevi che siete ancora in tempo per scaricare gratis Invincible Presents Atom Eve e TheHunter Call of the Wild, questi resteranno disponibili fino alle 16:59 di oggi pomeriggio, giovedì 28 marzo. In queste ore inoltre un leak ha svelato il gioco gratis del 4 aprile, la prossima settimana Epic Games Store regala The Outer World Spacer's Choice Edition, sicuramente un gioco da non perdere per gli amanti del genere.

Nei primi mesi del 2024 sono mancati i grandi giochi AAA in regalo su Epic Games Store con lo studio che si è concentrato maggiormente su giochi indie e produzioni AA da offrire ogni settimana in regalo a costo zero.