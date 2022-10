Giochi PC Gratis: c'è un survival horror italiano tra i nuovi regali Epic Store!

Dopo il regalo atomico di Epic Store per i 25 anni di Fallout, i curatori del negozio digitale di Epic Games stilano l'elenco dei videogiochi riscattabili gratuitamente su PC tra questa e la prossima settimana.

Dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 20 ottobre, tutti coloro che possiedono un account Epic (l'iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) possono riscattare una copia a zero euro di Evoland Legendary Edition e Fallout Game of the Year Edition.

L'edizione 'leggendaria' di Evoland comprende i due capitoli del frizzante 'retro-GDR' di Shiro Games, dando così accesso all'esperienza completa dell'avventura ruolistica ispirata ai grandi classici del genere degli anni '80 e dei primi '90. Quanto alla GOTY Edition di Fallout 3, riscattando il codice gratuito su Epic Store si ha accesso alla versione base del kolossal ruolistico di Bethesda Softworks e all'intero pacchetto dei DLC post-lancio, ovvero le espansioni Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout e Mothership Zeta.

Dal pomeriggio del 27 ottobre, a dare il cambio ad Evoland e Fallout 3 ci penseranno Saturnalia e Warhammer 40.000 Mechanicus. A chi si avvicina solo adesso a questi due titoli, ricordiamo che Saturnalia è un survival horror sviluppato e prodotto dagli autori italiani di Santa Ragione che offre ai patiti del genere l'opportunità di esplorare un villaggio infestato della Sardegna nei panni di una serie di personaggi. Quanto a Mechanicus, si tratta di uno strategico a turni ambientato nella dimensione a tinte oscure di Warhammer. Se volete saperne di più, qui trovate il nostro speciale su Saturnalia.