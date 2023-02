Giochi PC Gratis: c'è anche un 'temuto' gestionale tra i nuovi regali Epic Store

Mentre Valve pubblica l'elenco completo dei Saldi e Festival di Steam nel 2023, i curatori di Epic Store calamitano le attenzioni della community invitandoci a dare un'occhiata all'elenco dei videogiochi gratuiti da riscattare gratuitamente su PC tra questa e la prossima settimana.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 23 febbraio, tutti gli appassionati di avventure survival possono scaricare gratis una copia PC di Duskers, l'esperienza sci-fi firmata da Misfits Attic. Il gioco cala gli utenti nei panni di piloti di droni da inviare all'interno di astronavi alla deriva nel cosmo.

Il compito dei giocatori di Duskers è perciò quello di reperire quante più risorse possibile dalle lamiere contorte di queste arche interplanetarie e riuscire, nel frattempo, a capire come garantire la sopravvivenza della propria squadriglia di droni ricostruendo gli eventi che hanno portato alla distruzione le astronavi da saccheggiare.

Il termine ultimo per riscattare Duskers è fissato per la medesima ora del pomeriggio di giovedì 2 marzo. A dare il cambio all'odissea spaziale di Misfits Attic ci penserà Rise of Industry. Il gestionale cittadino di Kasedo Games e Dapper Penguin Studios è particolarmente apprezzato, e 'temuto', dai fan del genere in ragione della grande difficoltà delle sfide edilizie, imprenditoriali e produttive da affrontare per garantire la prosperità della propria metropoli industriale d'inizio ventesimo secolo.