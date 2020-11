Giochi PC gratis: EGS regala Dungeons 3 e The Textorcist per PC

A partire dalle 17:00 di giovedì 12 novembre e fino alla stessa ora del 19 novembre Epic Games Store regala due nuovi giochi per PC gratis da scaricare: Dungeons 3 e The Textorcist The Story of Ray Bibbia.

Dungeons 3

Il signore dei sotterranei ha trovato un modo per dirigere la campagna di conquista dai confini del proprio nascondiglio, affidando il comando delle sue armate alla sacerdotessa degli elfi oscuri Thalya, strappata al mondo in superficie per farne il suo braccio destro. Con Thalya in prima linea e le creature del male sotto la sua guida, i giocatori dovranno sfruttare ogni mezzo possibile per avere la meglio una volta per tutte su quei benefattori dell'oltremondo!

The Textorcist The Story of Ray Bibbia

Preparati a un gioco elettrizzante in un mix di scrittura e proiettili infernali! Schiva proiettili mentre scrivi esorcismi. Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo cervello e lanciati nell'avventura di Ray Bibbia, un esorcista privato che si troverà presto a dover fronteggiare sia le minacce di un attacco demoniaco che il suo passato oscuro e peccaminoso!

Come di consueto una volta riscattati i due giochi resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni di alcun tipo, avete tempo fino alle 17:00 del 19 novembre per aggiungerli alla vostra libreria su Epic Games Store.