Giochi PC gratis: Epic Games Store aggiunge un nuovo regalo da scaricare

Come ogni giovedì, Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, continua la promo di EGS e anche questa settimana c'è un regalo per tutti, disponibile per il download dalle 17:00 di oggi pomeriggio.

Nello specifico, Epic Games Store regala Turnip Boy Commits Tax Evasion, un gioco d'avventura tra humor e rompicapi, con una trama basata su un tema delicato: l'evasione fiscale. Un gioco che ha riscosso un discreto successo proprio grazie alla buona dose di umorismo e ad un gameplay solido e vario. Una bella occasione per scoprire un titolo diverso dal solito e sicuramente affascinante per gli amanti del genere.

Turnip Boy Commits Tax Evasion è disponibile per il download gratis dalle 17:00 del 2 novembre e fino alla stessa ora del 9 novembre, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo liberamente come qualsiasi altro prodotto regolarmente acquistato.

Fino alle 16:00 di oggi pomeriggio invece siete ancora in tempo per scaricare gratis The Evil Within 2 e Tandem A Tale of Shadows, anche in questo caso una volta riscattati entrambi i titoli saranno vostri per sempre. E oggi potrebbe esserci spazio per un nuovo regalo: FIST Forged in Shadow Torch gratis, comparso nella preview dei giochi free di Epic Games Store ma rimosso poco dopo.