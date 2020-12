Giochi PC Gratis: Epic Games Store annuncia il primo dei 15 regali di Natale

Come ampiamente preannunciato, Epic Games ha dato il via ai Saldi di Natale sul suo store, e contestualmente ha messo a disposizione il primo dei 15 giochi gratis che verranno regalati da qui alle prossime due settimane.

Ebbene, come ipotizzato da molti videogiocatori la lista circolata in rete questa mattina si è rivelata inattendibile. Il primo dei 15 giochi gratis di Natale di Epic Games Store è infatti Cities Skylines, gestionale sviluppato da Colossal Order che permette di costruire e gestire degli agglomerati urbani, da piccole cittadine a tentacolari metropoli. Per riscattare Cities Skyline gratuitamente non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo e cliccare pulsante Ottieni. È ovviamente richiesto un account Epic Games, gratuito anch'esso. Una volta riscattato, il gioco sarà per sempre vostro e accessibile dalla libreria del client di Epic Games Store. Avete tempo fino alle ore 17:00 di domani 18 dicembre per farlo vostro, dopodiché sarà sostituito dal secondo dei 15 giochi gratis di Natale.

Sulla piattaforma digitale, dicevamo, sono cominciate anche le Offerte delle Feste, con sconti fino al 75% su un'ampia selezione di titoli. Potete consultarle dirigendovi sul sito ufficiale di Epic Games. Come già accaduto nelle precedenti promozioni, Epic offre dei buoni da 10 euro spendibili per l'acquisto di nuovi giochi a partire da 15 euro.