Giochi PC gratis su Epic Games Store: arriva un nuovo regalo da scaricare

Come ogni giovedì, tornano i regali su Epic Games Store e anche questa settimana il negozio digitale di Epic Games propone un nuovo gioco gratis per PC da scaricare, avete tempo una settimana per aggiungerlo alla libreria, resterà vostro per sempre.

Warpips gratis viene descritto dai suoi autori come "un gioco strategico facile da imparare ma difficile da padroneggiare. Schiera la giusta combinazione di soldati, carri armati, elicotteri e aerei in questo frenetico gioco di guerra strategico. Crea il miglior esercito, ricerca la giusta tecnologia e distruggi i nemici!"

Warpips è disponibile dalle 17:00 del 16 febbraio e fino alle 16:59 del 23 febbraio, siete ancora in tempo per scaricare gratis Recipe for Disaster, disponibile fino alle 16:59 di oggi pomeriggio. Vi ricordiamo che tutti i giochi regalati da Epic Games Store sono gratis per sempre, a patto di riscattarli e aggiungerli alla libreria entro le date indicate.

Sono queste anche le ultime ore dei saldi di febbraio su Epic Games Store con sostanziosi sconti su giochi come Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Riders Republic, Death Stranding Director's Cut, Need for Speed Unbound, Marvel's Spider-Man Remastered e Dying Light 2, solamente per citare alcuni dei titoli in offerta fino alle 17:00 di oggi pomeriggio.