Giochi PC gratis: su Epic Games Store ci sono due giochi in regalo dal 21 settembre

Questa settimana Epic Games Store regala 911 Operator gratis per tutti, il gioco può essere scaricato liberamente fino alle 17:00 del 21 settembre, quando verrà sostituito non da uno ma da ben due nuovi giochi gratis per il download.

La prossima settimana arrivano Out of Line e The Forest Quartet. Il primo viene descritto dai suoi autori come "un gioco di avventura unico, ricco di splendidi rompicapi disegnati a mano in uno speciale stile 2D. Out of Line racconta le avventure di San mentre cerca di scappare dalla fabbrica che era un tempo la sua casa" mentre il secondo si presenta come "un puzzle game narrativo 3D su una cantante morta ma non dimenticata. Viaggia col suo spirito in 3 atti dedicati ai membri della sua band verso un ultimo concerto d'addio."

Due giochi per PC sicuramente interessanti anche se non troppo famosi o popolari, giochi indie di discreto spessore, entrambi caratterizzati da uno stile estetico accattivante e una direzione artistica di sicuro impatto.

Out of Line e The Forest Quartet saranno disponibili per il download su Epic Games Store dalle 17:00 di giovedì 21 settembre e fino alla stessa ora del 28 settembre. Li scaricherete o non incontrano i vostri gusti? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.