Giochi PC gratis con Epic Games Store: oggi arriva una gustosa novità

Dopo aver offerto UnRailed! gratis su Epic Games Store per una settimana, è tempo di nuove iniziative promozionali sui lidi del negozio digitale di casa Epic Games.

Quest'oggi, giovedì 11 agosto 2022, è infatti l'ultimo giorno utile per riscattare l'avventura ferroviaria, che sarà presto sostituita da un altro gioco gratis. Il termine ultimo è come sempre fissato per le ore 17:00 in punto, a partire dalle quali l'offerta dedicata ad UnRailed! non sarà più accessibile.

Con l'arrivo dell'ora del tè, Epic Games Store offrirà invece in omaggio un nuovo titolo. Come già annunciato dal colosso videoludico, questa volta la scelta è ricaduta su di un gioco a sfondo culinario. Per una settimana, gli utenti interessati potranno riscattare Cook, Serve, Delicious! 3?! gratis su Epic Games Store. In questo caso, l'offerta resterà valida sino alle ore 17:00 del prossimo giovedì 18 agosto 2022. Una volta aggiunto alla libreria, lo ricordiamo, il titolo resterà vostro per sempre.



Sviluppato da Vertigo Gaming, Cook, Serve, Delicious! 3?! è uno mix tra strategico e gestionale, che pone i giocatori a capo di un chiosco ambulante dedito alla preparazione di manicaretti di ogni genere. Fruibile in single player o in compagnia, grazie alla modalità cooperativa in locale, il titolo culinario offre un catalogo di oltre 200 piatti da perfezionare.