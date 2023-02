Giochi PC gratis su Epic Games Store: da oggi disponibili due nuovi regali

Dopo l'annuncio dei primi giochi gratis su Epic Games Store a febbraio, è tempo di prepararsi al download dei nuovi omaggi proposti dallo store digitale di Epic Games.

A partire da oggi - giovedì 2 febbraio 2023 - saranno infatti disponibili i due nuovi regali proposti dal negozio digitale alla community PC. L'appuntamento, come sempre, è fissato per le ore 17:00, a partire dalle quali sarà possibile scaricare gratis City of Gangsters e Dishonored: La Morte dell'Esterno. Una volta aggiunti alla propria collezione, i due titoli saranno definitivamente proprietà del giocatore.



City of Gangsters, pubblicato nel 2021 da SomaSim e Kasedo Games, si presenta come un gestionale a sfondo criminale. Nel titolo, i giocatori potranno trasformarsi in gangster, in un'ambientazione che richiama gli USA degli anni Venti. Sfidando il Proibizionismo, sarà possibile edificare distillerie e spacci clandestini, senza dimenticarsi di pensare alla distribuzione e di favorire il silenzio da parte della polizia.



Con Dishonored: La morte dell'Esterno, i giocatori PC possono invece riscattare il capitolo stand-alone della saga ideata da Arkane Studios. Pubblicata nel 2017, l'avventura mette i giocatori nei panni di Billie Lurk, assassina dotata di poteri sovrannaturali. Per maggiori dettagli su questa estensione dell'universo di Dishonored 2, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dishonored: La morte dell'Esterno.

Ricordiamo che la promozione resterà attiva per una settimana. I giocatori interessati dovranno dunque provvedere a riscattare i due titoli entro il termine del 9 febbraio 2023.