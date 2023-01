Giochi PC gratis: Epic Games Store vi regala un'avventura dallo stile coloratissimo

Come di consueto ogni settimana, Epic Games Store mette a disposizione giochi gratis per tutti i suoi iscritti. Questa volta tocca ad un titolo dallo stile evocativo e colorato intrattenere i giocatori.

Il gioco gratis Epic Games Store del 19 gennaio è Epistory Typing Chronicles, un'avventura con visuale isometrica che ci porta all'esplorazione di un evocativo mondo di gioco realizzato interamente in cartone ed origami. Oltre ad una forte componente esplorativa, con tanti tesori e risorse da trovare lungo il cammino, il sistema di combattimento si basa interamente sul comporre le lettere e le parole che compaiono su schermo, da comporre il più velocemente possibile per evitare che i nemici prendano il sopravvento. Tanti dungeon da scoprire ed un sistema di progressione sofisticato sono ulteriori caratteristiche chiave dell'opera firmata Fishing Cactus e pubblicata originariamente nel 2016.

Epistory Typing Chronicles sarà disponibile per il download gratuito a partire dalle ore 17:00 italiane del 19 gennaio, e potrà essere scaricato da chiunque fino al successivo 26 gennaio 2023. Restano pertanto ancora poche ore per scaricare gratis Divine Knockout, First Class Trouble e Gamedec, messi a disposizione da Epic Games Store la settimana precedente, ancora pronti ad intrattenere i giocatori fino alle 17:00 di oggi: non perdete l'occasione!