Giochi PC gratis: Epic Games Store regala Cities Skylines dal 10 al 17 marzo

Ci siamo! A partire dalle 17:00 del 10 marzo arriva un nuovo gioco gratis su Epic Games Store, questa settimana il negozio digitale di Epic regala un gestionale/city builder molto amato, parliamo naturalmente di Cities Skylines di Paradox.

Gli sviluppatori descrivono Cities Skylines come "un approccio moderno alla classica simulazione di città. Espande i concetti di base dell'esperienza di costruzione di una città e offre nuovi elementi che creeranno sia l'emozione che le difficoltà del realizzare e gestire una vera città."

Cities Skylines è gratis dal 10 al 17 marzo, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come qualsiasi altro titolo regolarmente acquistato. Un bel regalo considerando che il gioco viene normalmente venduto al prezzo di 27.99 euro e offerto gratis per una intera settimana, seppur nella sua versione base senza espansioni o contenuti aggiuntivi.

Il download sarà disponibile a partire dalle 17:00, fino alla stessa ora di oggi pomeriggio potrete scaricare gratis Black Widow Recharged e Centipede Recharged oltre al Kit Slayer Epico per The Dauntless. Nel pomeriggio inoltre scopriremo il nuovo gioco gratis su Epic Games Store della prossima settimana che andrà a sostituire Cities Skylines tra i contenuti in download gratuito.