Giochi PC gratis: Epic Games Store regala Deus Ex Mankind Divided

Come ogni giovedì, arrivano i nuovi giochi gratis su Epic Games Store: questa settimana il marketplace di Epic regala un solo videogioco per PC ma di grande qualità. Come avrete letto dal titolo, parliamo di Deus Ex Mankind Divided, titolo non recentissimo (è uscito nel 2016) ma ancora oggi validissimo per gli amanti del genere.

Dal 14 al 21 marzo Deus Ex Mankind Divided è gratis su Epic Games Store, potete scaricare il gioco a partire dalle 17:00 di giovedì 14 marzo e fino alle 16:59 del 21 marzo. Avete una settimana di tempo per aggiungere il gioco alla libreria, una volta riscattato resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni temporali o contenutistiche di nessun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato.

Deus Ex Mankind Divided sostituisce Astro Duel II gratis per PC su Epic Games Store, il gioco ad ambientazione spaziale è disponibile per il download fino alle 16:59 di oggi, trascorso questo orario non potrete più scaricarlo gratuitamente.

Mankind Divided è un GDR d'azione a tema cyberpunk con protagonista Adam Jensen, il gioco viene venduto normalmente a 29.99 euro, si tratta dunque sicuramente di un ottimo regalo inoltre vi segnaliamo che la versione disponibile su Epic Games Store include anche la missione aggiuntiva Desperate Measures e il Pacchetto Covert Agent con Intruder Gear, Enforcer Gear e Classic Gear, 1 kit Praxis e 1000 crediti.