Giochi PC gratis: Epic Games Store regala un nuovo gioco da scaricare

E' giovedì e come ogni settimana è arrivato il momento di scoprire il nuovo gioco gratis su Epic Games Store disponibile per il download dalle 17:00 del 2 settembre e fino alla stessa ora del 9 settembre.

Avete ancora pochissime ore per riscattare Saints Row The Third Remastered e Automachef gratis, a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio i due giochi verranno sostituiti da Yoku's Island Express, uno dei titoli indipendenti più amati e acclamati degli ultimi anni.

Yoku's Island Express è gratis su Epic Games Store, il gioco è un mix tra un platform tradizonale ed un pinball e riprende certe meccaniche portate al successo da Sonic Spinball nel 1993, concept poi ripreso da altri titoli successivamente e più recentemente proprio da Yoku's Island Express con lodi da parte di pubblico e critica.

Avrete una settimana di tempo per aggiungere il gioco alla libreria, una volta riscattato Yoku's Island Express resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo, come se fosse stato effettivamente acquistato, dunque il gioco sarà di vostra proprietà senza blocchi o vincoli. Epic ha confermato recentemente che continuerà a regalare uno o due giochi a settimana almeno per tutto il 2021 mentre non sappiamo se l'iniziativa proseguirà anche il prossimo anno.