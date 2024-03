Giochi PC gratis: Epic Games Store regala un nuovo gioco... spaziale!

Come ogni giovedì, Epic Games Store si aggiorna con un nuovo gioco gratis da scaricare, disponibile per il download a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 7 marzo) e riscattabile a costo zero per una intera settimana.

Fino alle 16:59 del 14 marzo potete scaricare gratis Astro Duel 2 per PC, gioco indie in realtà non troppo famoso ma che potrebbe regalarvi discrete soddisfazioni. Gli autori definiscono Astro Duel II come un gioco di combattimento a tema fantascientifico che unisce battaglie spaziali a sequenze platform, giocabile sia in modalità competitiva che cooperativa. La grafica rètro in pixel art aggiunge un tocco di stile a questo titolo molto particolare che non mancherà di conquistare gli appassionati del genere.

Vi ricordiamo inoltre che fino alle 16:59 di oggi siete ancora in tempo per scaricare Aerial_Knight's Never Yield gratis, una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e questo vale per tutti i giochi gratis settimanali su Epic Games Store, a patto che vengano riscattati entro l'orario indicato.

Nelle ultime settimane, Epic Games Store sta regalando numerose perle provenienti dal mondo indipendente, mancano i grandi blockbuster AAA ed i AA di richiamo ma non fatevi ingannare perché il livello medio dei giochi regalati ogni settimana è piuttosto elevato.