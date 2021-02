Giochi PC gratis: Epic Games Store regala un nuovo gioco, ecco il link per il download

Come ogni giovedì Epic Games Store regala un nuovo gioco per PC, disponibile da oggi alle 17:00 (ora italiana) e fino alla stessa ora dell'11 febbraio. Come di consueto, una volta riscattato il gioco resterà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni.

Ma qual è il nuovo gioco in regalo questa settimana? Si tratta di For The King, descritto come "un avvincente mix di strategia, combattimento a turni ed elementi roguelike. Ogni partita è unica, grazie a mappe procedurali, missioni ed eventi. Esplora Fahrul in modalità giocatore singolo, coop in locale o online."

Seguendo questo link potete scaricare gratis For The King da Epic Games Store, ricordatevi che il pulsante per il download si attiverà alle 17:00 ora italiana e non prima. Fino all'orario indicato potete invece ancora riscattare Dandara Trials of Fear Edition: "Il mondo di Salt è sull'orlo del collasso. I cittadini, un tempo spiriti liberi, sono ora oppressi e isolati. Ma non tutto è perduto, perché in questa atmosfera di terrore è nata un'eroina, un raggio di speranza. Il suo nome è Dandara. Sfida la gravità saltando sui piani, sui muri e sui soffitti."

For The King è certamente un titolo da non sottovalutare e il fatto che sia offerto gratis da Epic Games Store aiuterà sicuramente il team di sviluppo ad espandere la fanbase.