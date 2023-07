Giochi PC gratis: Epic Games Store regala The Elder Scrolls Online da oggi

Sono queste le ultime ore per scaricare gratis Train Valley 2 da Epic Games Store, avete tempo fino alle 16:59 di oggi, dalle 17:00 invece Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC disponibili dal 20 al 27 luglio, tra questi c'è anche The Elder Scrolls Online di Zenimax.

Il primo gioco gratis è Murder by Numbers, questa la sinossi: "Indaga su una serie di omicidi tra studi televisivi, premiazioni appariscenti, drag club e tanto altro. Il tutto è condito da un'energetica colonna sonora del famoso compositore Masakazu Sugimori (Phoenix Wright Ace Attorney, Ghost Trick e Viewtiful Joe)."

Ma il pezzo forte della settimana è ovviamente The Elder Scrolls Online gratis, gioco di ruolo online ambientato nelle terre di Tamriel con oltre 22 milioni di giocatori attivi. L'edizione scaricabile a costo zero è quella base che include il gioco completo con tutti gli aggiornamenti gratuiti mentre non sono incluse le espansioni premium a pagamento. In ogni caso, avrete da giocare per anni.

Avete una settimana di tempo per aggiungere questi giochi alla vostra libreria, un volta riscattati resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni temporali o contenutistiche di alcun tipo, come qualsiasi altro gioco regolarmente acquistato su Epic Games Store.