Giochi PC gratis ed Epic Games Store: tutti i regali del 2021

Mentre è possibile riscattare Remnant from the Ashes gratis su Epic Games Store ancora per poche ore, volgiamo lo sguardo al passato per scoprire l'intera rassegna di titoli offerti in omaggio sul negozio digitale.

Per l'intero 2021, lo store ha infatti mantenuto la propria politica di offrire un regalo in omaggio al pubblico a cadenza regolare. Ogni settimana, la community PC ha avuto modo di riscattare almeno un gioco gratis su Epic Game Store. Tra i giochi coinvolti, hanno risposto all'appello produzioni del calibro di Alien Isolation, A Plague Tale: Innocence, Shenmue III e molti altri. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei titoli coinvolti nel programma nel corso degli ultimi dodici mesi:



Giochi gratis di gennaio 2021

Dandara: Trials of Fear Edition

Galactic Civilizations III

Star Wars Battlefront II: Celebration Edition

Crying Suns

Jurassic World Evolution

Giochi gratis di febbraio 2021

Sunless Sea

Absolute Drift

Rage 2

Halycon 6: Starbase Commander

For the King

Metro: Last Light Redux

Giochi gratis di marzo 2021

Creature in the Well

The Fall

Surviving Mars

Wargame: Red Dragon

Giochi gratis di aprile 2021

Hand of Fate 2

Alien: Isolation

Deponia: The Complete Journey

Ken Follet's The Pillars of the Earth

The First Tree

3/10: Season Two

Tales of the Neon Sea

Giochi gratis di maggio 2021

Among Us

NBA 2K21

The Lion's Song

Pine May

Idle Champions of the Forgotten Realms (DLC)

Giochi gratis di giugno 2021

Horizon Chase Turbo

Sonic Mania

Hell is Other Demons

Overcooked 2

Control

Frostpunk

Giochi gratis di luglio 2021

Train Sim World 2

Mothergunship

Defense Grid: Awakening

Verdun

Offworld Trading Company

Obduction

Ironcast

Bridge Constructor: Walking Dead

The Spectrum Retreat

Giochi gratis di agosto 2021

Automachef

Saints Row The Third Remastered

Void Bastards

Yooka-Laylee

Rebel Galaxy

Minit

A Plague Tale: Innocence1

Giochi gratis di settembre 2021

The Escapists

Tharsis

Speed Brawl

Sheltered 1

Nioh: Complete Edition

Yoku's Island Express

Giochi gratis di ottobre 2021

Darq: Complete Edition

Among the Sleep

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

PC Building Simulator

Europa Universalis IV

Giochi gratis di novembre 2021

The Hunter: Call of the Wild

Kid A Mnesia Exhibition

Never Alone

Guild of Dungeoneering

Tiny Tiny's Assault on Dragon Keep

Aven Colony

Giochi gratis di dicembre 2021

Remnant from the Ashes

Neon Abyss

Shenmue III

Prison Architect

Godfall: Challenger Edition

While True: Learn[]

Dead by Daylight

Quante di queste produzioni avete aggiunto alla vostra collezione personale di videogiochi PC?Ricordiamo ovviamente che l'elenco dei titoli distribuiti gratuitamente da Epic Games Store nel corso dell'ultimo anno non è ancora completo. Sino alla fine dell'anno, proseguirà infatti l'iniziativa che vede un nuovo gioco in regalo ogni ventiquattr'ore. Dopo Shenmue III, Neon Abyss e Remnant from the Ashes, non è ancora noto quali saranno gli altri titoli, anche se un noto insider ha indicato alcuni giorni particolari da tenere d'occhio su Epic Games Store.